نائب الرئيس يعزي رئيس عمليات اللواء 181 في استشهاد أخيه

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العقيد محمد سالم الطيابي عمليات اللواء 181 عزاه في استشهاد أخيه البطل همام سالم الطيابي وهو يرابط بشجاعة مع كل زملائه في ميادين البطولة والعزة والشرف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012