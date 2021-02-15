شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. تسريب توبيخ ياسمين صبري لرامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير صحفية عن معاتبة الفنانة ياسمين صبري للفنان رامز جلال، وذلك بعد انتهاء عرض مقلبها في "رامز مجنون رسمي" الذي حاز على نسبة مشاهدة وتفاعل كبيرين.

أشارت تقارير صحفية إلى أن ياسمين صبري غضبت من لفظ تفوه به رامز جلال في مقلبه رامز مجنون رسمي، وعلى إثره قامت بالاتصال به من أجل معاتبته على ما قاله وأغضبها.

قال مصدر مقرب من ياسمين صبري أنها عاتبت رامز جلال على تعليقه الذي قاله، عندما سألتها الفنانة أروى متى شعرت بحب زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فردت عليها قائلة: "أول مرة شوفته صدفة حبيته، بيبقى شعور كده أن الشخص ده هيكون في حياتك"، وهنا جاء تعليق رامز جلال: "مش هعتقه وهقلبه"، بحسب تصريحه لموقع فوشيا.

وأضاف المصدر أن ياسمين صبري قالت لرامز جلال أن تعليقه يرسخ فكرة ما يتم ترويجه بأن زواجها بأحمد أبو هشيمة غير مبني على الحب، وهنا حاول رامز أن يمتص غضبها بتأكيده بأنه لم يقصد ذلك وأن هذه طبيعة البرنامج.

وكانت ياسمين صبري حلت ضيفة في ثاني حلقات مقلب رامز مجنون رسمي، وتحدثت لأول مرة عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عندما كشفت سر تعلقها به وهو أنه "يضحكها"، ورغم عفوية رد الفنانة الشابة إلا أن السخرية كانت من نصيبها. وبعد انتهاء عرض حلقة ياسمين صبري في مقلب رامز جلال، نشرت صورة مع زوجها أحمد أبو هشيمة عبر انستقرام وعلقت عليها: "وسيد الرجالة"، ليتم تفسير الأمر بأنه محاولة منها لإصلاح ما أفسدته بردها التلقائي.

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