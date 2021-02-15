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كهرباء سيحوت تتسلم مولدين كهربائيين من شركة النفط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

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تسلمت إدارة مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت ، اليوم، مولدين كهربائيين نوع "كومنز"، مقدمة من شركة النفط اليمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء سيحوت والمسيلة.

 

ويأتي رفد محطة كهرباء سيحوت بهذه المولدات الجديدة، ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز الطاقة الكهربائية.

 

تجدر الإشارة إلى هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي (15) ميغا وات ستعمل السلطة المحلية على توفيرها استعدادا للصيف القادم وسيتم توزيعها على مختلف المديريات بحسب الاحتياج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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