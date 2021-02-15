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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء سيحوت تتسلم مولدين كهربائيين من شركة النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
تسلمت إدارة مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت ، اليوم، مولدين كهربائيين نوع "كومنز"، مقدمة من شركة النفط اليمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء سيحوت والمسيلة.
ويأتي رفد محطة كهرباء سيحوت بهذه المولدات الجديدة، ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز الطاقة الكهربائية.
تجدر الإشارة إلى هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي (15) ميغا وات ستعمل السلطة المحلية على توفيرها استعدادا للصيف القادم وسيتم توزيعها على مختلف المديريات بحسب الاحتياج.