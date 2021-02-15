كهرباء سيحوت تتسلم مولدين كهربائيين من شركة النفط

تجدر الإشارة إلى هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي (15) ميغا وات ستعمل السلطة المحلية على توفيرها استعدادا للصيف القادم وسيتم توزيعها على مختلف المديريات بحسب الاحتياج.

تسلمت إدارة مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت ، اليوم، مولدين كهربائيين نوع "كومنز"، مقدمة من شركة النفط اليمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء سيحوت والمسيلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012