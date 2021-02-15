الوزير الزعوري يبحث مع ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان بناء القدرات ودعم مركز الإيواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان باليمن نستور اووموهانجي، بناء القدرات والبناء المؤسسي للوزارة من خلال عقد الورش والدورات التدريبية التأهيلية ودعم مركز الإيواء للأحداث.



وأكد الوزير الزعوري، ان الوزارة تطمح لتعزيز شراكة حقيقية ومستدامة مع الصندوق وتبني مشاريع انسانية تخدم المجتمع وتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للوزارة وتنفيذ الخطط والبرامج والانشطة..مشيراً الى متطلبات المرحلة الراهنة من زيادة مشاريع سبل العيش التي ينفذها الصندوق.

من جانبه استعرض ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان باليمن، انشطة الصندوق في اليمن والمتخصصة في مجال المرأة والصحة الإنجابية والحماية..موضحاً ان نتيجة للوضع الإنساني التي تمر به اليمن يعمل الصندوق حالياً في تقديم الخدمات الانسانية كالدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات وكذلك سبل العيش..موكداً استمرار عقد مثل هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة مع قيادات الوزارة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة والعمل جاهداً على توفيرها.

في سياق متصل ،ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان محمد قاسم نعمان، والمديرة التنفيذية للمركز سماح جميل، مستوى التنسيق بين الوزارة والمركز لتنظيم ورشة عمل خلال الأسبوع القادم حول واقع مشكلات ومعاناة الفئات المهمشة والمجتمعات الأشد فقراً في محافظات عدن ولحج وأبين.