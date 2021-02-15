وزير الداخلية يوجه بتشكيل اكاديمية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، الإسراع في تشكيل اكاديمية الشرطة بمحافظة حضرموت لما لها من أهمية في تأهيل كوادر ومنتسبو وزارة الداخلية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في الكلية .



واكد وزير الداخلية، خلال لقائه،اليوم، بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن قيادة كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، حرص واهتمام قيادة الوزارة في سبيل الارتقاء بعمل كلية الشرطة بحضرموت..مشيداً بدورها في عملية تأهيل كوادر وزارة الداخلية..مجددا دعم قيادة وزارة الداخلية لقيادة الكلية في مواصلة عملية التأهيل والارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية .

واستمع اللواء الركن إبراهيم حيدان، من مدير عام الكلية العميد الركن سالم الخنبشي، إلى تقرير مفصل عن أوضاع الكلية وسير العملية التعليمية والبنية التحتية والمرافق التابعة للكلية وجاهزية المباني لاستقبال الدفعات التعليمية الجديدة .

كما ناقش اللقاء بحضور عدد من المسؤولين في كلية الشرطة بمحافظة حضرموت، الهيكل التنظيمي للكلية واحتياج وزارة الداخلية من الكوادر الشرطوية المؤهلة وفقاً لخطتها للعام 2021م.