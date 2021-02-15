وزير الكهرباء ومحافظ الحديدة يناقشان توفير الطاقة الكهربائية للمديريات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، احتياجات المديريات المحررة في محافظة الحديدة من الطاقة الكهربائية.



واستعرض المحافظ طاهر، دراسة متكاملة للاحتياجات الطارئة، لإعادة منظمة الطاقة الكهربائية للمواطنين في المناطق المحررة خاصة مع دخول فصل الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وتطرق المحافظ إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة وأهمها تجهيز خطوط توصل التيار الكهربائي من محطة المخا البخارية للمناطق المحررة في المحافظة أو تجهيز محطة كهرباء خاصة بالمنطقة.

من جانبه أكد الوزير كلشات، أنه سيقدم المقترحات للحكومة لمعالجتها، وتوفير التيار الكهربائي للمناطق المحررة من محافظة الحديدة.