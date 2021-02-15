انتزاع 1,432 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير زرعتها المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,432 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021م زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له ، ان الالغام التي انتزعها تنوعت ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و407 ألغام مضادة للدبابات، و 1,013 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 217,393 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

وذكر المركز ، انه نزع خلال هذا الأسبوع 319 ذخيرة غير متفجرة و191 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، و 68 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، و26 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف،و 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 5 ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 148 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب،و 221 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق وونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، ولغم مضاد للأفراد في مديرية الوزارعية و18 لغمًا مضادًا للدبابات في المخا و64 لغمًا مضادًا للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية موزع، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و102 لغم مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بمحافظة تعز بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة.