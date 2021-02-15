كورونا اليمن.. ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعد أشهر من التراجع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء الأحد، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، هي الحصيلة اليومية الأعلى منذ أكثر من 5 أشهر.



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تحديثها اليومي على تويتر، إنها رصدت 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة معلن عنها في يوم واحد منذ الثاني من سبتمبر من العام الماضي.



وحسب اللجنة فقد تم تسجيل 5 حالات في محافظة عدن، وحالة إصابة وحيدة في كل من "الضالع والمهرة وشبوة وحضرموت".



وأشارت الى تسجيل حالة وفاة واحدة في شبوة، دون تسجيل أي حالة تعافي.



وخلال الأشهر الماضية، انحصرت أعداد الإصابات المعلنة بالوباء لأسباب غير معلومة، كما تظهر ذلك إحصاءات اللجنة.



‏وارتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس منذ ظهوره في اليمن إلى (2,145) منها (617) وفاة و(1430) تعافي.

