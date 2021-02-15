وزير العدل يناقش أوضاع السلطة القضائية في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير العدل، القاضي، بدر عبده العارضة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز، نبيل شمسان، أوضاع السلطة القضائية في المحافظة الإحتياجات والصعوبات التي تواجهها في كافة مديرياتها وكيفية تطوير المنظومة العدلية في المحافظة.



وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى هزاع عبدالله عقلان اليوسفي اوضاع المحاكم والصعوبات ومتطلباتها والظروف التي تمر بها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضيين .

وفي اللقاء، أكد وزير العدل أن الوزارة ستقدم كافة الدعم والإمكانيات المتاحة لتفعيل دور المحاكم والنيابات في المحافظات وايجاد الحلول لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القضاء في سبيل انجاح مهام السلطة القضائية والإرتقاء بالمنظومة العدلية عامة.. منوهاً بأهمية تعاون السلطة المحلية لتعزيز تفعيل العملية العدلية التي شهدت الكثير من الصعوبات نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية واستهداف السلطة القضائية بالذات بشكل ممنهج .

بدوره أشاد محافظ تعز بجهود وزارة العدل في تنظيم العمل بالمنظومة العدلية وتعزيز دور السلطة القضائية في مختلف المجالات التنظيمية الإدارية والفنية بكافة المحافظات المحررة وفي نطاق سلطة الحكومة الشرعية .