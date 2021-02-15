نائب لرئيس يعزي في استشهاد قائد اللواء 203 مشاه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء 203 مشاه البطل العميد محمد العسودي، وهو يخوض مع رفاقه الأبطال ملاحم الدفاع عن الدين والوطن في محافظة مأرب.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والبطولية التي سطرها مع رفاقه الأحرار من ضباط وجنود القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين، في مواجهة أعتى هجمة كهنوتية إجرامية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد نائب الرئيس بأن العميد العسودي كان نموذجاً مثالياً للقائد العسكري المخلص والوفي لقسمه العسكري، وضرب أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والفداء في مختلف الجبهات وميادين الحرية والكرامة، وسطر مع زملائه ملاحم وتضحيات لن ينساها اليمنيون.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد البطل ومحبيه ومنتسبي اللواء ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.