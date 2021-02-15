شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في استشهاد قائد اللواء 203 مشاه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء 203 مشاه العميد محمد العسودي.



وأشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الشهيد الوطنية والبطولية التي جسدها خلال مشوار حياته مع رفاقه في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً..مثمناً جهود ومواقف الشهيد العسودي وكافة الشهداء والجنود المجهولين.معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.