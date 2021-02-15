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مجلس الاعمال اليمني يناقش تحديات المشاريع الصغيرة لمنتسبي الجالية في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مجلس الاعمال اليمني في مصر، اليوم، خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين اليمنيين من منتسبي الجالية، فرص المشاريع الصغيرة والتحديات التي تواجههم.

واكد الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس علي المجاهد، وضم رئيس الجالية علي العيسائي، على دور المجلس في حل الاشكاليات التي تقف امام أبناء الجالية من أصحاب المشاريع الصغيرة، في اطار الرعاية التي تقدمها السفارة اليمنية بالقاهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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