إجتماع في عدن يناقش سبل تنمية إيرادات صندوق النظافة وتحسين المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن في إجتماعه اليوم الإثنين برئاسة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس، سُبل تنمية إيرادات الصندوق، وذلك لمساعدته على الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ مهامه الكثيرة والمتعددة خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمعدات ومواد ومستلزمات العمل.



وتطرق الإجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون، إلى تقرير نشاط الصندوق لشهر يناير 2021، والذي تضمن أبرز الأنشطة والأعمال التي نفذها الصندوق، وكذا التقرير المالي للفترة من أغسطس وحتى ديسمبر من العام الماضي 2020 .

واستعرض الاجتماع النتائج الأولية للجنة النزول المُكلفة بمعالجة مشكلة قاعة الأفراح بالشيخ عثمان، ومشكلة سوق مديرية المنصورة .

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الأخرى والمعوقات التي يواجهها الصندوق في المحافظة واتخذ عدداً من المعالجات بشأنها.