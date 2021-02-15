لقاء في عدن يناقش أوضاع الاندية الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الإثنين، مع قيادات الأندية الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن، اوضاع الأندية والمعوقات التي تواجه انشطتها الرياضية.



وفي اللقاء، أكد الوزير البكري ان الحرب الخبيثة التي شنتها مليشيات الحوثي على الشعب والوطن دمرت الكثير من المقدرات والبنى التحتية في كافة المجالات، بما في ذلك الرياضة ومنشٱتها التي نالها قسط كبير من التخريب الممنهج .. لافتاً إلى إهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأندية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه نشاطها ودعم المشاركات الخارجية للأندية وفق المعايير والضوابط المعمول بها.

واشار إلى ان الادارات هي ركيزة اساسية من ركائز نجاح الأندية، وان قوة الأندية في استقلاليتها وعدم تبعيتها او انجرارها لهذا الطرف أو ذاك .. مطالباً قيادات الأندية بالنأي بها عن الولاءات غير الرياضية .

وشدد الوزير البكري على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي في الأندية، والجمعيات العمومية التي يمثل حضورها اهمية في تقييم عمل الإدارة ومراقبة عملها، لما فيه مصلحة النادي .. مشيراً إلى أن الوزارة تشجع الأندية على الاستثمار وفقا للقوانين، انطلاقا من أهمية الاستثمار في تعزيز قدرات الأندية ومساعدتها في دعم انشطتها، وغيرها من الأمور التي لا يمكن تنفيذها الا بتنوع الموارد المالية .

بدورهم أشار الحاضرون إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الاندية والوزارة .. مستعرضين ابرز الصعوبات والمعالجات التي يمكن الأخذ بها لتطوير عملها، والتي تركزت في مجملها على المطالبة بزيادة الدعم المالي والمنشٱت الرياضية .