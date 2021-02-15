اجتماع في أبين يناقش تحسين الخدمات الصحية في مستشفى احور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، على ضرورة تحسين الخدمات الصحية في القطاع الصحي بالمحافظة ومعاجلة الإشكاليات التي تواجهه.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، بمدير مكتب الصحة والسكان الدكتور جمال امذيب، لمناقشة اوضاع مستشفى احور وجهود تحسين خدماته وحل مشكلة نقص الكادر الطبي واجهزة الفحص.

وأشار الحامد الى أهمية الاستفادة من دعم المنظمات، وتوحيد الجهود لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي.