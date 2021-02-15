وزير المياه يناقش مع الجمعية الكويتية احتياجات قطاع المياه في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة عادل باعشن، احتياجات محافظة عدن من المشاريع بقطاع المياه.



وتطرق الوزير الشرجبي، إلى أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع المياه، مؤكداً أهمية رفع انتاجية المياه من خلال حفر آبار استبدالية وتأهيل عدد من الآبار وتوحيد مصادر الطاقة البديلة بحقول المياه في عدن .. مشيدا بالدعم الكويتي.

وقال:" إن عدن بحاجة لنحو ١٥٠ ألف متر مكعب لتلبية حاجة المواطنين خصوصا في فصل الصيف عدن، حيث ما ينتج حالياً لا يتجاوز ٨٠ ألف متر مكعب.