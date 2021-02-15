الوزير بحيبح يطلع على تدخلات المؤسسة الطبية الميدانية في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ،اليوم، على تدخلات وانشطة المؤسسة الطبية الميدانية(FMF) في القطاع الصحي في عدد من المحافظات.



واستمع الوزير بحيبح خلال لقائه ،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الطبية الميدانية(FMF) الدكتور مهيب عباد، الى تدخلات المؤسسة وانشطتها المتنوعة في عدد من المحافظات لدعم مراكز سوء التغذية بخمس محافظات وتنوع انشطة الدعم المقدمة من خلال تسعه فروع للمؤسسة وتسعة عشر عيادة متنقلة تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين لها، وتوزيع 65الف سلة غذائية في محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة وحضرموت وتعز والحديدة.

واشاد وزير الصحة، بالتدخلات المتميزة للمؤسسة وبرامجها النوعية..مؤكداً على اهمية تنفيذ برامج مستدامة الأثر.