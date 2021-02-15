شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع بعدن يشمل رئيس الوزراء مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضور اللواء السعودي محمد بن سعد الربيعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك لتدارس عدد من المستجدات المتصلة بما جرى تنفيذه من اتفاق الرياض، والخطوات المتبقية والشراكة القائمة للمضي قدما في التنفيذ انطلاقا من المسؤولية المشتركة في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة.

وأكد الاجتماع حرص جميع المكونات والأطراف والقوى السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات السياسية على القيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها ومراعاة جوانب الشراكة القائمة، والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي ترافقت مع تشكيل الحكومة.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، في مستهل الاجتماع عن تقديره لما يبديه المجلس الانتقالي الجنوبي من حرص على إنجاح اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة.. وقال "الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة يؤكد اننا جميعا في خندق واحد والعدو واضح ومعركتنا معه مصيرية ولا مجال امامنا فيها الا الانتصار بدعم من اشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكد رئيس الوزراء، ان نجاح الحكومة هو نجاح لكل القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، وعلينا ان نحرص جميعا على دعمها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتحقيق هدفها في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي .. مستعرضا أولويات الحكومة وما تبذله من جهود بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية رغم صعوبة الأوضاع الراهنة، إضافة الى ما تسعى الى تنفيذه بما في ذلك المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

بدورهم اشادت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الدكتور ناصر الخبجي بتماسك الحكومة وحضورها في عدن، والذي يعطي رسالة طمأنة للمواطنين بوجود الدولة .. مؤكدين أهمية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، والعمل بروح الشراكة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة التنسيق والارتباط السعودي في عدن لتنفيذ اتفاق الرياض، اللواء محمد بن سعد الربيعي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، وامين عام مجلس الوزراء مطيع احمد دماج.