شكرا لبحثكم عن خبر شاهد تقرير مصور يكشف حقيقة الوضع القتالي في جبهات مأرب ومن هي القوة المتحكمة بزمام المعارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف لليوم التاسع على التوالي معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال المحيطة بمحافظة مأرب تمكنت خلالها من كسر عدة هجمات شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن "القوات الحكومية اليمنية نفذت بإسناد من رجال قبائل مأرب، ودعم جوي من التحالف العربي، هجمات على مواقع لمقاتلي المليشيات الحوثية في ميمنة جبال كوفل المطلة على المعسكر الاستراتيجي الذي يحمل الاسم نفسه والتابع للواء 312 مدرع في مديرية صرواح غربي مأرب".

وأضافت، أن القوات الحكومية تمكنت إثر معارك لا تزال مستمرة من السيطرة على مواقع عدة في محيط معسكر كوفل الاستراتيجي على بعد نحو 10 كم عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله 30 كم عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش اليمني".

وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات في جبهات هيلان والمخدرة والكسارة والتي امتدت إلى مديريتي رغوان ومدخل شمال غربي مأرب، في حين دار قتال عنيف في محيط جبال قريظة في جبهة الأوشال بمديرية رحبة جنوب مأرب، إثر هجمات مكثفة لمقاتلي "أنصار الله" لم تحقق أي تقدم.

وأكد مصدر ميداني، أن "المعارك أوقعت نحو 20 قتيلا من القوات الحكومية غالبيتهم من رجال القبائل و31 جريحا، في حين سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية خلال المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي".

في السياق، نفذت مدفعية القوات الحكومية عمليات قصف استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من جبهة صرواح غربي مأرب، ألحقت خسائر في الأرواح وأدت إلى إعطاب آليات للجماعة، حسب المصدر.