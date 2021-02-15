شكرا لبحثكم عن خبر البيض : الحزب الاشتراكي اليمني يعد أفضل الأحزاب والجماعات السياسية اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الناشط السياسي هاني علي سالم البيض أن الحزب الاشتراكي اليمني يعد أفضل الأحزاب والجماعات السياسية اليمنية.
وكتب البيض تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: الاشتراكي: ليس دفاعًا عن الاشتراكي ولم اكن عضوا فيه ولكن اخطاء الاشتراكي اذا ماجمعناها لا اتصور توازي كوارث الاحزاب الاخرى على الساحة اليمنية من حوثي-انصار الله اوالاصلاح ( الاخوان) والمؤتمر! اوالطامة وماسمي بالشرعية التي اختصرت المآسي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفي 5 سنوات فقط.
وأضاف في تغريدة أخرى: ولكن للاسف في ثقافتنا المهزوم يوضع في زاوية الاتهام ..!.
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