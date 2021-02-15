وحدات القوات الجنوبية بالضالع تحرر مواقع القادرية والحبيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوقعت القوات المسلحة الجنوبية، فجر اليوم الاثنين، قتلى وجرحى في عملية عسكرية نوعية بثكنات المليشيات الحوثية في مواقع بقطاع جبهة بتار شمال الضالع.
وحررت وحدات القوات الجنوبية مواقع القادرية والحبيل من سيطرة عناصر المليشيات المدعومة من إيران، في هجوم مباغت على التمركزات الحوثية.
وأكدت مصادر ميدانية وقوع اشتباكات عنيفة خلال المعركة، موضحة أن مباغتة عناصر المليشيا الإرهابية ساهم في حسم المعركة سريعًا.
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