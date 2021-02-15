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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصيعري يطلع على سير العمل في منظومة الرقابة الحدودية بجوازات منفذ الوديعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
اطلع مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، على سير العمل والترتيبات النهائية في منظومة الرقابة الحدودية بجوازات منفذ الوديعة.
واكد الصيعري، ان المنظومة الجديدة ستعمل على احداث نقلة نوعية وتطوير وتحسين العمل في مكتب الجوازات بالميناء..مشدداً على اهمية تدريب الموظفين على المنظومة وكيفية ادخال ومعالجة بيانات المسافرين والتعامل معهم بالبصمة والصورة وتقديم افضل الخدمات للمسافرين.