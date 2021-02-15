الصيعري يطلع على سير العمل في منظومة الرقابة الحدودية بجوازات منفذ الوديعة

واكد الصيعري، ان المنظومة الجديدة ستعمل على احداث نقلة نوعية وتطوير وتحسين العمل في مكتب الجوازات بالميناء..مشدداً على اهمية تدريب الموظفين على المنظومة وكيفية ادخال ومعالجة بيانات المسافرين والتعامل معهم بالبصمة والصورة وتقديم افضل الخدمات للمسافرين.

اطلع مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، على سير العمل والترتيبات النهائية في منظومة الرقابة الحدودية بجوازات منفذ الوديعة.

محمد يوسف

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