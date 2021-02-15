المحولي يدشن دورة تنشيطية لكوادر التعليم الفني بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لكوادر الوزارة ، و التي تنظمها أدارة الجودة ضمن أنشطة شهر فبراير.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب 15 مشاركاً ، عدد من المعارف العلمية والعملية حول مبادئ الأهداف والتخطيط وكيفية كتابة التقارير ، وأهمية اتباع المعايير في العمل المؤسسي والضوابط القانونية ، وكيفية تقييم الأعمال بالشكل المطلوب .

واكد المحولي ، اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بتأهيل الكوادر الوظيفية وتنشيطها ضمن المعايير الحديثة التي تساهم في تحسين العمل المؤسسي وتطويريه لخدمة الوطن والمواطن..مشيراً الى توجهات الوزارة تهدف الى رفع الكفاءة المهنية للكوادر الوزارية وتطوير قدراتهم العملية..موضحا بأن الوزارة تسعى الى تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التطويرية خلال العام الحالي بما يخدم العمل في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات المحررة .