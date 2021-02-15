الوزير البكري يبحث مع ممثل الأمم المتحدة للسكان دعم مشاريع قطاع الشباب والمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، نيستور أومهانجي، التدخلات المطلوبة لدعم مشاريع قطاع الشباب والمرأة في الوزارة خلال الفترة القادمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تدخل الصندوق الأممي في دعم مراكز الشباب والمرأة في عدن وباقي المحافظات المحررة، وإيلاء الجانب هذا جل الاهتمام نظراً لما تمر به البلاد من ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً والدمار الذي طال البنى التحتية بما فيها القطاع الرياضي، وأثرت سلباً وبشكل مباشر على قطاع الشباب والفتيات وحالت دون ممارسة هواياتهم وإبراز قدراتهم.

وأشار البكري، الى إن الوزارة وفي إطار خططها للعام الحالي تسعى إلى تنفيذ الكثير من النشاطات والبرامج المختلفة في مجالات التدريب والتأهيل والتنمية البشرية وعمل دورات متقدمة فيما بعد، تمكنهم من إظهار قدراتهم على المستوى المحلي والخارجي.

من جانبه استعرض الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، مجمل التدخلات التي ينفذها الصندوق في اليمن حالياً خاصة في مجالات التغييرات السكانية والصحة الإنجابية، وقطاع الشباب، والمرأة..مشيرًا إلى إن الصندوق يسعى لخلق شراكة حقيقية مع وزارة الشباب الرياضة وبحث المجالات التي يمكن التدخل فيها خاصة في قطاعي الشباب والمرأة باعتبارهما من القطاعات التي الهامة التي ينبغي التركيز عليها، لضمان مشاركتهما بشكل ايجابي مستقبلًا.