مصرع عدد من عناصر مليشيات الحوثي الارهابية في مديرية باقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

شن ابطال الجيش الوطني في اللواء التاسع مشاة جبلي التابع لمحور علب، اليوم، هجوماً نوعياً استهداف مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في تباب الصماء شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.



واوضح ركن استخبارات اللواء التاسع العقيد مروان الكمالي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،ان ابطال الجيش الوطني نفذوا عملية نوعية استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين في "تباب الصماء" الواقعة على الخط الدولي بمديرية باقم..مشيراً الى ان العلمية اسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومصرع 6 عناصر من المليشيات الحوثية واصابة اخرين بجروج مختلفة.

واشار العقيد الكمالي، الى ان العملية جاءت بعد معلومات دقيقة رصدتها وحدة الاستخبارات العسكرية عن تجهيزات للمليشيا للالتفاف والتسلل على مواقع الجيش الوطني