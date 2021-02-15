الوزير باعبود والمحافظ بن ياسر يضعان حجر الأساس لمشروع محطة الغاز المنزلي بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

وضع وزير النفط والمعادن، الأستاذ عبدالسلام باعبود ومعه الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي اليوم الاثنين بمدينة الغيضة حجر الأساس لمشروع محطة الغاز المنزلي النموذجية الذي تموله الشركة اليمنية للغاز.



وأشار الوزير باعبود أن وضع حجر الاساس لهذا المشروع يأتي برعاية فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مؤكدا أنه سيكون مشروعا استراتيجيا لمحافظة المهرة وسوف يعمل لرفد الاقتصاد المحلي وتخفيف المعاناة عن المواطنين والحد من حدوث أزمات انقطاع الغاز المنزلي.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس أنور حسان، إن هذه المحطة الحكومية سوف تغذي محافظة المهرة وبالذات مدينة الغيضة عاصمة المحافظة وما حولها مبينا أن المحطة سوف تراعي التوسع السكاني مستقبلا سواء السكان المحليين أو النزوح بما يؤدي إلى استقرار في المادة التموينية المهمة للمواطنين.

مؤكدا أن المشروع يأتي بتمويل حكومي من الشركة اليمنية للغاز ، مبينا أن السعة الأولية ستكون 100 طن وسترتفع مستقبلا إلى 200 طن وبما يلبي احتياج المحافظة . وخلق استقرارا في في مادة الغاز كونها تتبع الشركة اليمنية للغاز الحكومية وبما يراعي الأسعار ويعمل على توفير خدمة دائمة ومستمرة للمواطن.