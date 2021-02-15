شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يطلع على تدخلات منظمة رعاية الاطفال الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة رعاية الاطفال الدولية بعدن موسير كازاجا، تدخلات المنظمة في القطاع الصحي ومشاريعها.



واطلع الوزير، على مشاريع المنظمة بمحافظتي عدن ولحج،والتي تشمل بناء القدرات واعادة تأهيل المباني والدعم بالمستلزمات والحوافز المادية للعاملين وكذا التدخلات لدعم مراكز العزل في مستشفى ابن خلدون بحوطة لحج وفتح مراكز في كل من تبن والمقاطرة بلحج ودعم وتعزيز الرعاية الصحية الأولية من خلال العربات المتنقلة.

واكد الوزير حرص الوزارة على تسهيل عمل المنظمات وتقديم الدعم والتسهيلات لتنفيذ مشاريعها.. مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمنظمة عند إقامة المشاريع.