وزير الداخلية يؤكد على اهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

اكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على أهمية التكاتف والتلاحم وتوحيد الجهود وبناء المؤسسة الامنية على اسس وطنية والعمل على تعزيز العمل المؤسسي المنظم للنهوض بالوزارة وقيام أجهزتها بدورها ومهامها لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



وشدد الوزير حيدان خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء مصلحة خفر السواحل ومصحلة الاحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة السجون بحضور وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع خصوصاً مدراء الإدارات والقيادات في وزارة الداخلية في ضل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

كما ناقش الاجتماع ، العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل الإدارات والمعوقات التي تعترض سير عملها . واستمع الوزير حيدان، إلى عدد من التقارير والملاحظات من المسؤولين والمعنيين في مختلف إدارات الوزارة والتي مثلت برنامجا تقييما لأداء عمل مختلف قطاعات واجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة المنصرمة.

واكد وزير الداخلية، على اهمية التلاحم والتعاضد وتوحيد الصف وشحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد للقيام بالواجبات والمهام الأمنية ورفع الجاهزية الأمنية لتطبيع الأوضاع الأمنية واستتباب الامن والاستقرار والسلام في ربوع المناطق المحررة..مشيداً بجهود منتسبي الوزارة قيادات وقواعد وضباط وصف ضباط وأفراد في القيام بمهامهم في ظل الظروف والإمكانيات الحالية للوزارة. وثمن وزير الداخلية، دعم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة لوزارة الداخلية في سبيل بناء المؤسسة الأمنية وإعمار ما تركته آثار الحرب المدمرة التي شهدها الوطن ولا تزال آثارها حتى اليوم على البنى التحتية للوزارة..مؤكداً ان المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود من أجل تطبيع الاوضاع واستقرار الأمن ونشر السلام والامان وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية واستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران .