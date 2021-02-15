هذا الاسبوع... اليمن والعراق على طاولة مجلس الأمن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

يتناول أعضاء مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، عددا من المناقشات، حيث يقدم مركز التدريب التقنى غدا الثلاثاء إحاطة ومشاورات حول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.



ويشهد أعضاء المجلس الأربعاء القادم نقاشا مفتوحا رفيع المستوى حول برنامج التدريب المهني WED ، والذى يركز على الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19في السياقات المتأثرة بالنزاع وانعدام الأمن، كما يقدم مركز التدريب التقني الخميس مناقشات حول الأوضاع في اليمن.

يذكر أنه تتولى المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن عن شهر فبراير المقبل، خلفا لرئاسة دولة تونس للمجلس خلال شهر يناير الجارى، وتركز بريطانيا مناقشتها على تغير المناخ، و جائحة "كوفيد-19" وتتناول العديد من الجلسات المساواة في الحصول على اللقاحات، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.