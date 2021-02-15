شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات حوثية فى محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

تمكنت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية من تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن،



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح. كانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح،

وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، تأتي هذه الضربات المركزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.