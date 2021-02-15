"المشتركة" تحبط مخطط للمليشيا داخل مدينة الحديدة وتكبدها خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد 14 فبراير ، مخططاً للمليشيات الحوثية الإرهابية، وكبدتها خسائر بشرية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران في قطاع مطار الحديدة تزامناً مع استهدافها منازل المواطنين في حي المنظر السكني المحاذي للمطار بقصف صاروخي لليوم الثاني على التوالي.

وأكد أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على أوكار المليشيات شمال شرق المطار عقب وصول تعزيزات إليها موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

كما أكد أن القوات المشتركة عززت سيطرتها في خطوط التماس ولن تتوانى أمام أي تحركات للمليشيات الحوثية، ولن تتهاون في إخماد مصادر النيران التي تستهدف الأحياء السكنية المحررة