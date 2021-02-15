السلطة المحلية بحضرموت تدعم مستشفى الفقيد الشادلي بمولد كهربائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

قام وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق يرافقه وكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، بزيارة إلى مديرية حجر لتلمس أحوال المديرية وتقديم دعم صحي من السلطة المحلية لمستشفى الفقيد الشاذلي بمنطقة الجول.



ومخلال الزيارة التي رافقهما فيها مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد صالح الجمحي، أكد الوكيل بارزيق اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمديرية حجر والمديريات الغربية عموما والتي عانت من الحرمان خلال العقود الماضية لافتا إلى المشاريع المهمة التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها مؤخرا من قبل المحافظ البحسني منها جسر المعابر وجسر النوبة والعديد من المرافق الحكومية مؤكدا ان الدعم المقدم لمستشفى الفقيد الشاذلي يأتي في هذا السياق , مبيناً ان الدعم يشمل مولد كهربائي بقدرة 66 كليو واط لأجل تسهيل اجراء العمليات الجراحية والطوارئ بالمستشفى اضافة إلى أسرة ترقيد واسطوانات أكسجين وأدوية مجانية والتعاقد مع فني صيانة بالمستشفى. كما قدّم الوكيلان بارزيق وباضاوي واجب العزاء نيابة عن قيادة السلطة المحلية في ضحايا الحادث المروري المروع الذي أودى بحياة عدد من أبناء مديرية حجر، سائلين المولى ان يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة وأن ينعم على الجرحى بالشفاء العاجل.

بدورهم عبّر أهالي مديرية حجر عن شكرهم وامتنانهم لقيادة السلطة المحلية على اهتمامها بالمديرية وتلمس أحوالها في كل الظروف، مثمنين الدعم الإسعافي لمستشفى الفقيد الشاذلي والذي سيسهم في تحسين الوضع الصحي في المديرية ويوفر على ابناء المديرية عناء السفر لمركز المحافظة لتلقي العلاج من عدد من الأمراض غير الطارئة. رفقهما في الزيارة مدير عام مديرية حجر أنور الشاذلي ومدير مكتب الصحة بالمديرية عبدالله باهندي.