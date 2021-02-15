"ابن سينا" تنفذ حملة نظافة لمرافق ومحيط الثانوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

نفذ طلاب ثانوية ابن سينا النموذجية بالمكلا، صباح الأحد 14 فبراير/شباط الجاري، حملة نظافة واسعة لساحة ومحيط الثانوية، شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس.



وتأتي هذه الحملة - التي سبقتها حملات أخرى - في إطار الحفاظ على نطافة الثانوية، ولإيصال رسالة هادفة للطلاب بأهمية النطافة التي أوصى بها ديننا الحنيف. وتفاعل الطلاب مع حملات النظافة التي توليها إدارة ثانوية ابن سينا جل اهتمامها، معبرين عن سعادتهم بالعمل التطوعي الجماعي الذي يخدم المصلحة العامة.

وأكد مدير الثانوية، الأستاذ علي أحمد الصبان، على أهمية الحفاظ على المرافق الحكومية وحمايتها من العبث والمخلفات، مشيرا إلى أن هذه الحملات ستحقق مبدأ التعاون في أوساط الطلاب. ولفت إلى أن قيادة التربية والتعليم ممثلة بوكيل الوزارة، الأستاذ جمال سالم عبدون - في خضم النهوض بالعملية التعليمية - تعمل جاهدة على تهيئة بيئة تعليمية نموذجية في جميع مدريات محافظة حضرموت، وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأثنى مدير ثانوية ابن سينا، على الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين، مختتما كلمته بالقول: "النظافة مسؤوليتنا جميعا، ولا بد علينا من تهذيب النفس، وتعويدها على السلوك الأمثل، والطلاب هم أساس نهضة المجتمعات".