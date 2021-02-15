نحو 50 قتيلاً حوثياً في صرواح مأرب واحتدام المعارك بجبهة مراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

سقط أكثر من 50 قتيلاً من مليشيات الحوثي، خلال المعارك الدائرة في صرواح، الاثنين 15 فبراير/ شباط 2021، وفي الساعات القليلة الماضية، فيما احتدمت المواجهات في جبهة مراد بمحافظة مأرب.



وبينت مصادر عسكرية، بأن معركة شرسة خاضها أفراد القوات الحكومية وأبناء القبائل في جبهة مراد جنوبي محافظة مأرب وتمكنوا من كسر زحف للمليشيات الحوثية الإرهابية على قريضة.

وأفادت المصادر، بأن معارك عنيفة دارت بمسيرة جبهة صرواح غربي مأرب، بين القوات الحكومية وأبناء القبائل من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، سقط على إثرها أكثر من 50 قتيلاً من مليشيات الحوثي.

وخلال الساعات الماضية صدت القوات الحكومية وأبناء القبائل زحوفات الحوثي في صرواح، وسقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي هناك.