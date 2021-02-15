شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي عشوائي لأحياء التحيتا السكنية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي، الاثنين 15 فبراير/ شباط 2021، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وذكرت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية في مركز المدينة بصورة عشوائية مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

يذكر أن أربعة من منازل المواطنين دُمِّرَت بالكامل فيما تضررت منازل أخرى بشكل جزئي، في حي منظر السكني، في وقت سابق من نهار اليوم، إثر قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية.