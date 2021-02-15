وزير الاعلام: تصعيد مليشيا الحوثي بمأرب لم يحقق سوى الفشل الذريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية لعملياتها العسكرية في كافة جبهات القتال بمحافظة ‎مأرب خلال الأسابيع الماضية بإيعاز وتخطيط ايراني، لم يحقق سوى الفشل الذريع. وأوضح ان تصعيد مليشيا الحوثي اسفر عن مصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم في صحاري ووديان وجبال مأرب، واكبر محرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة‏.



وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الارهابية تتكبد خسائر بشرية فادحة وغير مسبوقة منذ تصعيدها الاخير وعدوانها المتواصل على محافظة مأرب، بعد ان قامت بالدفع بأبناء القبائل والمهمشين والاطفال على شكل أمواج بشرية في هجمات انتحارية على خطوط النار، بينما تحتفظ بعناصرها السلالية والعقائدية في الخطوط الخلفية‏.

واكد ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل مأرب الشرفاء بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتصدون بكل بسالة لتصعيد مليشيا الحوثي، ويسطرون بتضحياتهم أروع الملاحم البطولية والانتصارات، ويؤكدون ان مأرب ستظل عصية، ومنطلق لتحرير كل شبر من تراب الوطن من مرتزقة ايران.