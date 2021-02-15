بالأسماء.. مليشيا الحوثي تدفن جثامين 68 قتيلاً بينهم 40 قيادياً خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365 _صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال يومي السبت والأحد، جثامين عشرات القتلى من عناصرها وقياداتها، في أكبر حصيلة تشيعها المليشيات، وهو ما يزيح الستار عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها.



وفيما يلي أسماء جميع القتلى الذين دفنتهم المليشيات الحوثية، خلال يومي السبت والأحد، والبالغ عددهم (68) قتيلاً بينهم (40) قيادياً،

وهم: 1 - العقيد/ عبدالله راشد القعل - قائد كتائب الحوثي الخاصة المهاجمة مأرب 2 - العقيد/ شايف هادي جروش 3 - العقيد/ هاشم عبدالغني الارفح 4 - المقدم/ حمد أحمد الماطري 5 - المقدم/ أبوبكر حمود صالح حزام العريجي 6 - المقدم/ صدام نصيب مصلح الشوخي 7 - المقدم/ هلال عبدالغني محمد هاجر 8 - المقدم/ ماجد علي محمد العرشي 9 - الرائد/ أحمد فواز الحيفي 10 - الرائد/ عبده حسن الحيدري 11 - الرائد/ ذوالفقار عبدالله محمد كندش 12 - الرائد/ حسين حسن مسعود الصنعاني 13 - النقيب/ عبدالباسط الغولي 14 - النقيب/ زين العابدين علي حمود الظفيري 15 - الملازم أول/ مطيع مهيوب المنتصر 16 - الملازم أول/ أسامة بندر حسن حنش 17 - الملازم أول/ محمد علي محمد الطلح 18 - الملازم أول/ أياد حسان عردوم 19 - الملازم أول/ يحيى علي حسن 20 - الملازم أول/ حامد أحمد صالح الشبامي 21 - الملازم أول/ بشير محمد صالح زايد 22 - الملازم أول/ محمد علي يحيى القاضي 23 - الملازم أول/ محسن أحمد سليمان 24 - الملازم أول/ حميد عبدالله النعماني 25 - الملازم ثاني/ صلاح أحمد علي حاتم 26 - المساعد/ فارس خميس حنبي 27 - المساعد/ غمدان علي عبده جارالله 28 - المساعد/ محمد علي صالح زايد 29 - المساعد/ حسام فضل يحيى أحمد الدينة 30 - المساعد/ علي عبدالله احمد فارع 31 - المساعد/ محمد احمد عبدالله هادي 32 - المساعد/ ردفان محمد محمد الحاج 33 - المساعد/ مجاهد قايد محمد العديني 34 - المساعد/ ماجد قايد أحمد الصلاحي 35 - المساعد/ محمد حسين محمد النجار 36 - المساعد/ عنتر ناصر علي الاشموري 37 - المساعد/ احمد عبدالسلام محسن المحمدي 38 - المساعد/ حافظ علي جارالله 39 - المساعد/ يحيى محمد علي دهقم 40 - المساعد/ حلمي يحيى الشريف 41 - فضل حسن أحمد طالب الخليدي 42 - أسامة اسماعيل أحمد غانم القريضي 43 - صلاح علي راوح عبدالله الهاشمي 44 - عبدالملك يحيى يحيى اللاحجي 45 - عدنان عايش علي حسين عوض 46 - ماجد حسن غالب الخولاني 47 - ماجد عبدالله علي الخضري 48 - خالد محمد علي الغزواني 49 - بشار مصلح ناصر السويدي 50 - عاصم حسن مهدي الغرباني 51 - مجدي عادل صلاح 52 - علي علي السماوي 53 - محمد عبدالملك الموشكي 54 - عمار عبدالكريم نبهان 55 - حيدر محمد أحمد العنابي 56 - عبدالله محمد مفرح 57 - هاني أحمد سلام 58 - وليد يحيى هبه 59 - أدريس نبيل الظبي 60 - محمد مرزوق ناجي 61 - مروان محمد جريد 62 - سلمان محمد جريد 63 - بشير محمد زايد 64 - عاصم محمد النصيري 65 - زيد علي صالح الرقاص 66 - مانع علي فرحان حسين 67 - محمد ناصر عبدالله الآنسي 68 - فؤاد محمد محمد المحفدي