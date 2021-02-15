حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365 _صنعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع ودرجات الحرارة خلال ال24ساعة القادمة في مختلف محافظات الجمهوريةي.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة، جافة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية خاصة في محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء )، باردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات (الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوه، مأرب وحضرموت)، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها ما بين 06 إلى 16 عقدة، جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 24 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتعمل على إضطراب البحر.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب وأجواء جافة وباردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، مشمسة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية شرقية. فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 18 عقدة. ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من : * المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة. * الصيادين ومرتادي البحر من إرتفاع الموج واضطراب البحر خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.