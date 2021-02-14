الصناعة والتجارة بمأرب يتلف 25 طنا مشروبات وحليب أطفال منوع غير صالح للاستخدام الادمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم اول عملية اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي منذ بدء العام العام 2021م، وبلغت الكمية التي تم تلافها في مديرية الوادي 28 طنا من المشروبات الغازية ومشروبات الاطفال وبقوليات وحليب اطفال منوع..



واوضح نائب مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي ان هذه المواد تم ضبطها في مخازن احد التجار بالمحافظة في تخزين سيئ ومخالف للشروط والمواصفات مما ادى الى تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام..

مشددا على التجار ضرورة الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية والنقل المناسب للمواد الإستهلاكية... مؤكدا ان لجان الرقابة والتفتيش ستواصل التعقب والتفتيش لمخازن التجار والرفع بشكل يومي بالتجار غير الملتزمين وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم..

من جانبه اشار مدير إدارة حماية المستهلك في مكتب الصناعة عبدالله الياجوري، الى ان هذه الكمية هي اول كمية يتم اتلافها منذ بداية العام الجاري.. داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن اي مواد غذائية مقربة الانتهاء أو مخزنة بطريقة غير صحيحة.