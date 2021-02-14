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تعرف على الطقس المتوقع غدا الإثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف مركز الأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في محافظات الجنوب غداً الاثنين، مرجحًا أجواء باردة على مرتفعات محافظات الضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت.

 

وأشار في بيان، إلى طقس صحو إلى غائم جزئيًا خلال ساعات النهار، مضيفًا أن المناطق الساحلية تشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا.

 

ونبهت إلى توقعات بأجواء غائمة في أرخبيل سقطرى مصحوبة برياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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