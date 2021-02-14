شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زادت ساعات انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، بعدة مناطق في العاصمة عدن.



وأفاد سكان بالمدينة، بأن عدد ساعات انقطاع الكهرباء زادت بشكل كبير اليوم، دون وضوح أية أسباب لهذا الأمر حتى الآن.

وأوقف محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، مؤخرًا، نائبي مدير عام كهرباء عدن عن العمل، لعدم تواجدهما في مقر عملهما.