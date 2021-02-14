 المالكي: قادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعبة بأيدي الحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال العميد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي إن قادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعبة بأيدي الحرس الثوري الإيراني.



وكشف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عن تكبيد المليشيا المدعومة من إيران أكثر من 700 قتيل في الأيام الأربعة الماضية.

وأشار إلى نجاح قوات التحالف العربي في اعتراض أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا و515 طائرة مُسيرة.

وشدد المالكي على أن التحالف يرد على تصعيد المليشيا الإرهابية باستهداف عناصرها وقياداتها.

ونبه إلى أن تصعيد اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب تقوض كافة الجهود، محذرًا من أن المدنيون والأعيان المدنية خط أحمر.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جنوب السعودية.

ونجحت قوات التحالف في التصدي إلى عمليات المليشيات الإرهابية لمحاولة استهداف أراضي المملكة.