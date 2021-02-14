شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريًا، مشددةً على أنها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيًا.



وشددت في تصريحات صحفية، على أنها تسعى لوقف الدعم الذي تتلقاه مليشيا الحوثي من إيران، منوهةً إلى أنها تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية.

وأشارت إلى أن مبعوث واشنطن إلى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيًا.