شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم السبت، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، التي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار "مفخخة".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحجرف قوله إن الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية. كما حمل الحجرف الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، ونجاحها في اعتراض الطائرة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.