وزير المياه يناقش مع محافظ تعز وضع مؤسسة المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم مع محافظ تعز نبيل شمسان، وضع قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظة والأضرار التي تسببت بها الحرب ومنها استهداف مقر مؤسسة المياه والصرف الصحي ونهب المعدات التابعة لها مما أدى الى عدم القدرة على تزويد المواطنين بالمياه ومواجهة زيادة الكثافة السكانية، في مقابل التوسع في زراعة القات، ووصول المجاري إلى مصادر المياه، ومخالفات تراخيص حفر الآبار، وصعوبة تقنين إجراءات إيقاف هذه المخالفات واهمية ايجاد الحلول المتعلقة بهذه المشكلة لاستئناف ضخ المياه للاحياء السكنية.



وتطرق اللقاء إلى جملة من المشاريع التابعة للمؤسسة وفرع هيئة مشاريع مياه الريف، وحاجة المحافظة لمختصين لدراسة احواض المياه في مديرية الشمايتين وتزويد المؤسسة بالمعدات المطلوبة لتوفير بدائل مؤقتة في ظل سيطرة المليشيات على نسبة كبيرة من الآبار التي تغذي المحافظة بالمياه بالاضافة الى ايجاد المعالجات لمشكلة الصرف الصحي وإصلاح الشبكات داخل المدينة.

واكد المحافظ على اهمية البحث عن تمويلات كافية لتنفيذ مشروع مجاري مدينة التربة التي تعاني ازمة كبيرة في هذا الجانب مبديا استعداد المحافظة لتحديث الدراسة المتعلقة بتنفيذ شبكة المجاري في هذه المدينة.