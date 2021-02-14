نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ عبدالولي الهياشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سيف عبدالولي الهياشي وإخوانه في وفاة الشيخ عبدالولي عبدالرب الهياشي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى مناقب الفقيد التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالمواقف الوطنية وأدواره في ترسيخ مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية، وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع، وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.