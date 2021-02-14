شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الغسيل الكلوي بالغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وقام المركز خلال شهر يناير الماضي باستقبال 84 مريضًا حصلوا على 363 جلسة غسيل كلوي، و48 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة وصرف أدوية، كانت بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 49% و الإناث 51% بينما بلغت نسبة المقيمين 93% والنازحين 5%. واللاجئين 2% ، وأجري 581 تحليلا مخبريًا.