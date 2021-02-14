لقاء في عدن يناقش تدخلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي في المجالات الانسانية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح اليوم الأحد مع نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناهد حسين عدد من الموضوعات المتصلة بعمل البرنامج في المجالات الانسانية والتنموية.



وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود صالح وقائد فريق الحوكمة وسيادة القانون بالبرنامج لويس ماثيسون ومدير مشروع الصمود وتعزيز الحكم المحلي في البرنامج بيتر بول الى المشاريع قيد التنفيذ التي ينفذها (U. N. D. P) والمشاريع المستقبلية وخطة الاحتياجات المحلية، وأهمية تنفيذ مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن، وبذل المزيد من الجهود للتعاون والتنسيق المشترك لنجاح المشروع وتحديد المحافظات والمديريات المستهدفة والتزام الوزارة بمبدأ الشفافية والمسؤولية والحيادية في تنفيذ المشروع ونجاحه .

وفي اللقاء أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية، على أهمية دور البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في بلادنا والعلاقة الوثيقة والتعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة .. مشيراً إلى حاجة السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية لتحقيق التعافي الاقتصادي وبناء القدرات وتعزيز الإمكانيات الكامنة في هياكلها الادارية وينبتها التحتية .

ولفت مشبح إلى الأزمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية حيث أصبح اكثر من ٢٤ مليون نسمة من الشعب بحاجة ملحة الى مساعدة إنسانية منهم 17مليون نسمه يعانون من انعدام الأمن الغذائي كما مايقارب ٤ مليون نسمة نازح داخلي وعشرات الالاف من الجرحى وأسر الشهداء وارتفاع معدل الفقر والبطالة.

من جانبهم أعرب ممثلي البرنامج الامم المتحدة الانمائي عن تقديرهم على الجهود المبذولة ومستوى التعاون والتنسيق المشترك .. مشيرين الى إنه خلال الفترة القادمة سيتم الترتيب والإعداد لبدء تنفيذ المشروع ووضع اللبنات الأولى على حيز الوجود.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي ومدير عام التقويم المالي مصطفى سعيد البريهي ومدير عام الموارد البشرية سلطان سعيد مقبل ومدير عام الرقابة على الوحدات الإدارية فائز الجحافي، وممثل البرنامج في اليمن وليد باهارون .