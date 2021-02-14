الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مختلف جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن الجيش الوطني والمقاومة اليوم من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الارهابية، التي حاولت التقدم بشن هجوم على عدد من المواقع في منطقي قريضة والأوشال جنوبي مارب.



إلى ذلك تواصلت المعارك في جبهات مديريات صرواح غرب المحافظة، والتي واصلت فيها قوات الجيش تلقين المليشيا الحوثية المتمردة خسائر فادحة في عتادها القتالي والأرواح.

كما تمكن أبطال الجيش الوطني في الجبهة من إسقاط طائرة مسيّرة (مفخخة) تابعة للمليشيا الحوثية، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي لـ “سبتمبر نت” إن جبهات جنوب وشمال غرب وغرب المحافظة أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي التهمت حشود وقطعان المليشيا الحوثية الإرهابية، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك".

وأوضح أن حشود المليشيا الإرهابية التي ظلت تحشدها خلال الأشهر الماضية في محاولة بائسة ويائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني على أطراف محافظة مأرب، أصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة.

وأشاد العميد القبلي بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وهي تستهدف التعزيزات العسكرية للمليشيا الإرهابية القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.