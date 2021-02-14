الزعوري يلتقي مدير مشروع الحماية الاجتماعية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، بمكتبه اليوم، مع مدير مشروع الحماية الاجتماعية ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي ماورين لانس، التحضيرات من قبل الوزارة للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في الثامن من مارس القادم في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المشاريع التي ينفذها برنامج الامم المتحدة الإنمائي، واجتماع مشروع الحماية الاجتماعية وبحضور المانحين.



وقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعامل، شرحاً عن الإجراءات التصحيحية وإعادة تفعيل القطاعات والإدارات التي تم تعطيلها خلال الفترة الماضية وكذلك مدى حاجة الوزارة الى مساهمة البرنامج في استكمال تلك الإجراءات من خلال تقديم الحواسيب وتكوين شبكة تواصل مع مراكز المحافظات وتحديث قواعد البيانات في الوزارة.

من جانبها اكدت السيدة ماورين ان البرنامج سيقدم على وجه السرعة طاقة شمسية متكاملة لديوان الوزارة وتكليف استشاري من البرنامج يعمل على مساعدة القيادات في الوزارة على بلورة الاحتياجات التي يتطلبها ديوان الوزارة وسيقوم البرنامج بتوفيرها.